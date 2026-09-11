Golden Boy Web, Cubarsì ora si prende la scena: vota il tuo preferito!

Dopo aver conquistato, nel mese di agosto, la vetta della Top 100 firmata Transfermarkt togliendo il primato che Lamine Yamal difendeva da ben 117 settimane, Pau Cubarsí prende anche la scena del Golden Boy Web , il premio assegnato dai tifosi attraverso un sondaggio disponibile su tuttosport.com. Nel secondo step concluso ieri, infatti, il difensore blaugrana ha ricevuto il 47% dei circa 90.000 voti raccolti: un plebiscito per il neo campione del mondo il cui talento non solo lo ha fatto volare nel “ranking” algoritmico, ma gli ha permesso anche di scaldare i cuori degli appassionati.

Un posto da protagonista se l’è preso anche il difensore dello Stoccarda Finn Jeltsch (34,5%), che al termine del primo step aveva chiuso al terzo posto e sul quale restano dunque accesi i fari per l’assegnazione del premio che, negli ultimi anni, è già finito nelle mani di profili quali Bellingham, Yildiz e Mouzakitis, premiato lo scorso anno.

Si è fermato, infine, al 6,3% lo juventino Kerim Alajbegovic, che era stato il più votato al termine del primo step. Ma il Golden Boy Web può riservare sorprese fino all’ultimo: oggi comincia la terza tappa, un altro mese per votare il vostro Under 21 d’Europa preferito. E tenere in bilico un risultato che sarà dato dalla somma dei voti raccolti in ciascuno degli step previsti.

GOLDEN BOY 2026: VOTA IL TUO PREFERITO