“Cubarsì favorito per il Golden Boy. Grazie, Tuttosport!”: Laporta lancia il baby fenomeno

Al Bella Center di Copenaghen, tra un caffè al volo con i vari dirigenti accorsi per la 33ª seduta plenaria dell'EFC e saluti di cortesia, il presidente del Barcellona, Juan Laporta , si ferma con i cronisti a commerntare l’attualità, a partire dalla guerra fredda tra Fifa e Uefa : «Penso che queste tensioni si siano registrate a tutto tondo, anche a livello “domestico” tra le federazioni e le singole leghe nazionali - l'analisi di Laporta -. Bisogna sforzarsi perché ciò non accada più. Questi scontri non portano a nulla. Anzi: sono dannosi per il calcio. Poi bisogna verificare il perché si verifichino. Di chi siano le colpe…».

"Scandalo City? Rispondo così"

Come se ne uscirà? «Ritengo che sia comunque importante provare a smussare gli angoli, costruendo ponti di intesa tra le organizzazioni che regolano il calcio a livello statale, nazionale e internazionale. L’Uefa è una realtà molto forte e noi, in quanto membri, siamo molto contenti del lavoro che sta svolgendo».

Si può dire lo stesso della Fifa? «Nei comitati esecutivi ci sforziamo affinché ci siano buoni dialoghi anche con la Fifa. Ultimamente non sono stati dei migliori, ma credo che con il tempo miglioreranno».

E del caos che riguarda direttamente il City quale idea si è fatto? Che sanzione riterrebbe equa per questo club? «Non ho abbastanza elementi per giudicare se abbiano violato le regole della Premier League, dunque non mi pare corretto esprimermi a riguardo. Al City continuo ad avere diversi amici, specialmente Khaldoon Al Mubarak e Ferran Soriano. Dunque auguro loro il meglio perché sono sicuro che faranno ricorso».