Golden Boy a Venezia: l'ultimo rush con i 25 finalisti. Chi sarà l'erede di Doue?

Il fil rouge è sempre lo stesso. E i suoi nodi raccontano di valorizzazione del talento, capacità di anticipare i tempi, missione di mettere i giovani al centro. L’ European Golden Boy è questo. Da 24 anni privilegiata porta di ingresso sulla scena mondiale dei talenti Under 21 che militano nei club europei. Lo conferma l’albo d’oro, lo raccontano gli stessi protagonisti. Il prossimo? Sarà uno tra i 25 finalisti che oggi verranno rivelati nella nuova tappa di questo cammino 2026 ospitata a Venezia Mestre, nella splendida location di Villa Fürstenberg che è sede di Banca Ifis. L’attesissima lista sarà composta dai primi 20 giocatori dell’aggiornamento di ottobre dell’European Golden Boy Top 100, il nostro ranking elaborato dal main partner Transfermarkt, e da 5 “illimity Banca Ifis-Ifis Sport Wild Card” assegnate ad altrettanti calciatori presenti tra la 21ª e la 100ª posizione. Nel pomeriggio, dunque, si conosceranno i protagonisti di questo rush finale i cui nomi passeranno poi nelle sapienti mani della nostra giuria internazionale di giornalisti a cui, come sempre, toccherà l’importante compito di eleggere l’Absolute Best 2026, colui che succederà a Désiré Doué , il talento del Paris Saint-Germain vincitore della scorsa edizione.

L'annuncio dei 25 finalisti e tutto il palinsesto

L’annuncio dei 25 finalisti, alla presenza dell’immancabile ideatore del premio Massimo Franchi e di alcuni pregiati ospiti, sarà sì il momento clou di questo pomeriggio, ma come al solito non sarà l’unico: perché i modi di raccontare, analizzare, promuovere e valorizzare i giovani talenti sono tanti e passano dalle analisi di dati alle esperienze personali e vanno fino agli investimenti e a quei progetti che delineano una visione chiara del futuro. Ecco perché sul palco ci sarà spazio per uno studio firmato Banca Ifis e dedicato alla “Economia del talento: come gli Under 21 stanno ridefinendo il valore nel calcio europeo” e poi per un approfondimento sulla Premier League con Lina Souloukou; e ancora per scoprire cosa “bolle” in casa Venezia, con il Chief Revenue Officer Nicola Boscaro e il direttore operativo Andrea Rogg che presenteranno il progetto “Ca’ Venezia”. Volti, percorsi, ruoli e storie diverse, guidati nel racconto dal direttore di Tuttosport Guido Vaciago insieme alla giornalista di Sky Sport Federica Lodi, ma legati (appunto) dal consueto fil rouge che contraddistingue l’European Golden Boy.

Allo stesso modo, anche l’hosting partner di questa tappa, che negli ultimi anni ha rafforzato in modo significativo il proprio ruolo nello sport system, si rispecchia nel contesto di valorizzazione della crescita del mondo dello sport attraverso l’assunzione di un impegno strutturato negli investimenti. Banca Ifis, infatti, con la propria divisione “Ifis Sport” supporta club, leghe e operatori del settore con competenze specialistiche, attività di ricerca e soluzioni finanziarie dedicate. Nel corso degli anni, Ifis Sport ha sviluppato un presidio che oggi la rende il primo operatore bancario in Italia - e il terzo a livello mondiale - ad aver creato una struttura commerciale interamente focalizzata sul finanziamento dello sport, attività a cui si affiancano iniziative di ricerca, progetti di impatto sociale e partnership che spaziano dal calcio professionistico allo sport giovanile. Insomma, il palcoscenico abbraccia i contenuti e li valorizza, insieme alla squadra di main partner - Poste Italiane, Sky Sport e Transfermarkt - che continuano questo viaggio verso l’elezione dell’Absolute Best 2026. Domani, dunque, la palla passerà alla giuria internazionale dei giornalisti il cui responso finale sarà annunciato in una conferenza stampa in programma nel mese di novembre, ultimo appuntamento prima del gala di premiazione che a dicembre porterà a Torino il vincitore di questa edizione. Dando continuità a quel “filo” che, all’inizio del nuovo anno, inizierà il suo viaggio verso l’edizione del quarto di secolo dell’European Golden Boy.