European Golden Boy 2026: svelati i 25 finalisti in corsa per l’Absolute Best

La lista dei 25 finalisti al premio European Golden Boy - Absolute Best 2026 è stata svelata oggi a Villa Fürstenberg, sede di Banca Ifis a Mestre: è composta dai primi 20 dell’aggiornamento del mese di ottobre della European Golden Boy Top 100, il ranking dei migliori giocatori Under 21 di un club europeo elaborato dal main partner Transfermarkt, e da 5 “illimity Banca Ifis-Ifis Sport Wild Card” , assegnate ad altrettanti calciatori presenti tra la 21ª e la 100ª posizione. Da questo momento sarà la giuria internazionale dell’European Golden Boy - composta da 50 giornalisti di tutta Europa - a scegliere tra i 25 finalisti il vincitore del premio Absolute Best che sarà annunciato in una conferenza stampa prevista nel mese di novembre insieme ai nomi di tutti gli altri premiati.

Nella lista dei 25 finalisti sono rappresentate 14 Nazioni, con la Spagna in testa (4 giocatori) seguita da Germania, Brasile e Francia (3) e poi Grecia e Argentina (2). Con 8 candidati la Premier League guida la classifica dei campionati più rappresentati, davanti a Liga (6), Bundes Liga (5) e Serie A (3). Il Barcellona è il club più rappresentato (3 giocatori), il finalista più giovane è Lennart Karl (nato il 22/02/2008) del Bayern Monaco.

Il valore di mercato complessivo dei 25 finalisti è pari a 1.303.000.000 euro, cresciuto del 56,65% rispetto a quello di gennaio 2026 (832.300.000 euro).

L’annuncio dei finalisti, alla presenza dell’ideatore dell’European Golden Boy Massimo Franchi, è stato ospitato a Villa Fürstenberg - immersa in un’area verde di 22 ettari dove sorge il Parco Internazionale di Scultura di Banca Ifis che rappresenta un luogo in cui storia, arte e innovazione si incontrano - ed è stato arricchito dalla presenza di alcuni ospiti accolti sul palco dal direttore di Tuttosport Guido Vaciago e dalla giornalista di Sky Sport Federica Lodi.

Dopo i saluti dell’amministratore delegato di Banca Ifis Raffaele Zingone, spazio alla presentazione dello studio di Banca Ifis “L’economia del talento: come gli Under 21 stanno ridefinendo il valore nel calcio europeo” a cura di Carmelo Carbotti, Responsabile Strategic Marketing & Research di Banca Ifis, con l’analisi finale del Football Club Advisor Federico Mari. Lina Souloukou ha affrontato il tema de “Il futuro della Premier tra debito che cresce e rilancio sportivo”, mentre Nicola Boscaro (Chief Revenue Officer del Venezia Fc) e Andrea Rogg (direttore operativo del Venezia Fc) hanno presentato “Bosco dello Sport e Ca' Venezia: investimenti, comunità e futuro del Venezia FC”.

L'evento è stato ospitato da illimity Banca Ifis - Ifis Sport: quest'ultima è la divisione attraverso cui il Gruppo affianca club, leghe, istituzioni e operatori del settore con competenze specialistiche, attività di ricerca e soluzioni finanziarie dedicate. Un modello che integra attività bancaria e conoscenza del comparto per accompagnare la crescita sostenibile dello Sport System.

Main Partner: Poste Italiane, Sky Sport, Transfermatkt

Hosting Partner: Banca Ifis



L’ultimo aggiornamento dell’European Golden Boy Top 100 è disponibile al seguente link: https://www.europeangoldenboy.com/european-golden-boy-top-100-powered-bytransfermarkt/



Nota bene: in questo aggiornamento l’attaccante del Barcellona Lamine Yamal è al numero 2 della Top 100, ma il regolamento dell’European Golden Boy prevede che un giocatore non possa vincere per due volte il premio e, per questo motivo, non figura tra i finalisti.

I 25 finalisti