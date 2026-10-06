Mai così Golden: i 25 valgono 1.3 miliardi

Mai stati così Golden. Un miliardo e trecento milioni: scritto in numeri sono una fila di dieci cifre, che fa abbastanza impressione. È il valore complessivo dei venticinque finalisti del Golden Boy, quelli che si contenderanno i voti della giuria specializzata che sceglierà il migliore Under 21 di tutti i campionati europei. E questa è proprio una generazione d’oro, nella quale il talento esplode precoce, come quello di Yamal , simbolo della Gen Z del pallone e che non compare nella lista perché già vincitore della scorsa edizione (il Golden Boy si può vincere una volta sola). E così nella lista, attraverso la quale potete intravedere il futuro del calcio, compaiono giocatori con valutazioni già massicce e sommati insieme sfondano il tetto del miliardo di euro. Not bad, direbbe Djokovic . E non è solo merito del fortunato allineamento planetario che, tra il 2006 e il 2007 ha fatto nascere un gruppo di straordinario talento. Lo studio di Banca Ifis sul mercato degli Under 21 in Europa è illuminante sulla direzione che hanno imboccato i club europei. “ Gli Under 21 sono come gli investimenti nelle startup, se posso azzardare un parallelo con il mondo della finanza: in loro si cerca valore in prospettiva e, magari, alto rendimento ”, spiega Carmelo Carbotti , responsabile strategia marketing e resource di Banca Ifis, che ieri ha presentato lo studio all’interno dell’evento in cui sono stati rivelati i 25 finalisti del Golden Boy . La cornice è affascinante, Villa Furstenberg, oggi sede di Banca Ifis a Venezia, nel 1939 fu regalata dal senatore Giovanni Agnelli alla figlia Clara (sorella di Gianni e Umberto ) quando sposò Tassilo von Fürstenberg . E nell’agosto del 1849, lì si aggirava un soddisfatto feldmaresciallo Josef Radetzky , dopo aver firmato in una delle sue stanze il trattato che sanciva la dolorosa resa di Venezia. Non ci sono austriaci nella lista dei finalisti, ma più di uno che potrebbe fare la storia (del calcio). E anche l’economia di qualche club. Perché i numeri di Banca Ifis (che elaborano dati di Transfermarkt) sono chiari: dal 2018 al 2026, il 35% degli acquisti nei cinque principali campionati europei hanno riguardato giocatori sotto i 21 anni. E se si alza la soglia a 23, si arriva al 56%.

Consulta qui il Golden Boy Football Benchmark Index

Gli U21 le nuove startup del calcio

Per i giovani, sono state investite esattamente la metà delle risorse totale spese sul mercato in quel periodo, ovvero una cifra di poco inferiore ai 26 miliardi di euro. Il perché il calcio europeo stia investendo in modo così deciso sui talenti ha una spiegazione tecnica e una economica. Da una parte la necessità sempre più urgente di competere ad alti livelli spinge i club a cercare il talento prima che ci arrivino gli altri, un sempre più frenetico gioco d’anticipo che porta a rastrellare il talento ovunque possa esserci.

Dall’altra il bisogno di una certa sostenibilità, indispensabile a ogni livello, conduce ai ragazzi che guadagnano ancora relativamente poco e che, se mantengono le promesse tecniche, possono rivalutarsi del doppio o anche del triplo. Basti pensare ai 25 finalisti del Golden Boy: a gennaio valevano 832 milioni, a ottobre 1,3 miliardi. Una crescita del 56,65% in dieci mesi è un risultato che può strabiliare qualsiasi broker e ingolosire i fondi di investimento, non a caso sempre più interessanti al calcio e sempre meno propensi a spendere per giocatori trentenni, ma attenti al mercato dai diciotto ai ventun’anni: le startup del calcio.

Golden Boy indice di Borsa

Nel 2003, quando a Tuttosport nacque il Golden Boy, non si pensava che la classifica dei migliori talenti under 21 potesse diventare un indice di Borsa: l’intento era (e rimane) squisitamente tecnico, ovvero indovinare il campione di una generazione che avrebbe segnato il futuro. Un quarto di secolo dopo, però, il calcio si è fatto industria e i giovani sono un aspetto molto interessante.

Ma bisogna stare attenti a perdere di vista la fantasia, la scintilla di passione: le somme a dieci cifre non emozionano i tifosi e, in linea di massima, le somme a dieci cifre le mettono insieme loro, i tifosi, con i biglietti, gli abbonamenti tv, il merchandising. Nella giornata di ieri, a Venezia, abbiamo parlato anche di questo, alternando sul palco amministratori delegati come Alessandro Antonello (ex Inter e Marsiglia) e Lina Souloukou e giocatori di cuore e garra come Paolo Montero, che con i giovani ha lavorato benissimo e ha regalato la sua saggezza ruvida e sincera. Il Golden Boy, insomma, ha ancora saputo ricollegare il futuro alla tradizione, i giovani con l’esperienza, chiacchierando di calcio in un posto bellissimo.