Dal Golden Boy, allarme Premier: un modello in pericolo. Souloukou: "Attenti ai ricavi"

I primi rintocchi di sirena risalgono a qualche settimana fa. E cioè quando una serie di testate autorevoli - su tutte il New York Times, con la sua edizione sportiva “ The Athletic ”- hanno incominciato a rivelare i contorni sfumati dell’ultima sessione record di mercato della Premier League. In estate, i club inglesi hanno sfondato il muro dei 4.7 miliardi. Per capire la portata di questa cifra, basta considerare che gli altri 4 principali campionati europei sommati arrivano poco sopra i 3 miliardi. E questo, non solo grazie agli ingenti accordi per i diritti televisivi nazionali e internazionali, ma anche per via della natura finanziaria di gran parte delle operazioni chiuse. In sostanza, molti degli acquisti sarebbero stati ultimati grazie all’ausilio di enti di credito. Cosa significa? Che il City (per citare un club a caso) non avrebbe versato subito nelle casse del Chelsea i 127 milioni del cartellino. Ma che si sarebbe riservato di farlo “ a rate ” nel corso dei prossimi anni. Ma siamo sicuri che la Premier, per quanto credibile e solida agli occhi delle banche, non stia andando incontro a uno scenario potenzialmente apocalittico? Di questo e molto altro si è discusso ieri con Lina Souloukou ( ex ad di Roma , Olympiakos e Nottingham Forest) in uno dei tanti panel andati in scena ieri a Venezia prima della presentazione dei 25 finalisti del Golden Boy . “ Bisogna fare una distinzione tra l’utilizzo del credito e la dipendenza da questo - l’analisi di Souloukou -. Utilizzarlo non è una cosa negativa, anzi può essere un vantaggio".

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"Attesi 20 miliardi in 4 stagioni"

"Quello a cui dobbiamo stare attenti noi come amministratori e dirigenti è di mantenere equilibrio tra il capitale che impegniamo rispetto ai ricavi e il cash flow che prevederemo di generare nel futuro. La Premier è una realtà molto solida. I ricavi nella stagione 2024/2025 hanno raggiunto quota 6,8 miliardi di sterline complessivi. E ci si aspetta che quella passata possa addirittura superare i 7. Quindi non dobbiamo demonizzare il credito, perché non è quello il problema. Può diventarlo solo se il modello dipende troppo dai ricavi futuri che, forse, un domani potrebbero non manifestarsi”. L’operazione di Enzo Fernandez al City è solo una delle tante che hanno sforato (o approcciato) il tetto dei 100 milioni. Ma per Souloukou, si tratta di un fenomeno strutturale: “Il calcio ha creato un valore economico enorme negli ultimi anni. Anche a livello europeo grazie a Ceferin e al presidente Al Khelaifi che, proprio la scorsa settimana nella riunione dell’EFC di Copenaghen, hanno annunciato che saranno in grado di portare nel corso delle prossime 4 stagioni ben 20 miliardi nel calcio europeo".

"Il valore giustifica il capitale investito?"

Quindi è evidente che il valore che si sta distribuendo venga investito nell’acquisto dei vari talenti sparsi in giro per il mondo. Nell’ultimo report pubblicato dall’Uefa, si è visto chiaramente che il valore dei trasferimenti è cresciuto dell’8%, mentre l’incremento del numero di trasferimenti è stato marginale e vicino allo 0.3%. Quindi, sì, il prezzo delle valutazioni sta aumentando. Resta da capire se il valore che stiamo acquistando giustifichi il capitale impegnato”. I limiti imposti dall’Uefa, prevedono che lo “Squad Cost Rule” si attesti per tutti al 70%. Ma è evidente che, in questo modo, il mercato rischi di cristallizzarsi sempre di più. Insomma, che la retorica del “i club più ricchi saranno sempre più ricchi” si palesi in via sempre più evidente. “Questo sistema prevede comunque dei controlli - continua Souloukou -: c’era il PSR e prevedeva che nei 3 precedenti anni potessi registrare al massimo 105 milioni di perdite. Ma tanto i big club di Premier, giocando in Europa, devono comunque sottostare ai limiti Uefa (70% quad cost rule).

"La sorpresa Premier"

"Il problema, semmai, coincide i club “sorpresa” della Premier. Parlo di Nottingham, Aston Villa, Newcastle: squadre che non avendo giocato negli anni precedenti le competizioni europee non erano soggette ai controlli del PSR (l’equivalente del Fair Play finanziario) e potevano contare sui vantaggi della regolamentazione inglese, dove lo Squad Cost Rule è fissato all’85%”. Che la Premier cannibalizzi la stragrande maggioranza di talenti sparsi in giro per l’Europa è appurato. Ma è anche in grado di produrlo? “La risposta è sì, ma meno di quanto non facciano gli altri - l’analisi di Souloukou -. Dopo la Brexit le squadre inglesi non possono più acquistare giocatori europei under 18. Non è un caso infatti che il 56% di tutti i trasferimenti di questa ultima finestra di mercato abbia riguardato profili al di sotto dei 23 anni. Poi devi essere bravo ad accompagnargli nel processo di transizione, nell’adattarsi ai ritmi del campionato. E in questo le società inglesi sono abbastanza brave. Come si crea valore? Assicurandosi il talento prima che sia il mercato a riconoscerlo”.