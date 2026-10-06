Cubarsì saldo: il catalano al comando nella graduatoria del Golden Boy. Vola Vuskovic

È ancora il catalano Pau Cubarsí il leader dell’ultimo aggiornamento dell’European Golden Boy Top 100 svelata presso Villa Fürstenberg, sede di Banca Ifis. La classifica dei 100 migliori Under 21 che militano in un campionato europeo è stata ridotta del 75%. A giocarsi l’ambìto trofeo restano in 25: i primi 20 del ranking (in base all’algoritmo elaborato dal nostro main partner Transfermarkt) più 5 “illimity Banca Ifis - Ifis Sport Wild Card” scelte dalla direzione di Tuttosport. Trionfatore con la Spagna a New York e già insignito del “Fifa Young Player Award” dei Mondiali ’26, il difensore del Barcellona parte in pole position nel rush finale che si concluderà a dicembre a Torino dove, nel corso della cerimonia di gala, verrà celebrato il talento Under 21 dell’anno.

Yamal non può essere votato da regolamento

A votare colui che erediterà lo scettro del franco-ivoriano Désiré Doué sarà come di prammatica la nostra autorevole giuria giornalistica formata da 50 esperti delle più prestigiose testate europee in rappresentanza di 27 nazioni. Ogni giurato indicherà 5 nomi in ordine di preferenza “pescati” dai 25 finalisti. Il primo votato riceverà 10 punti, il secondo 7, il terzo 5, il quarto 3 e il quinto 1. La somma complessiva decreterà il vincitore. Discorso a parte merita il superasso Lamine Yamal del Barcellona che – come già verificatosi nel 2025 – per regolamento non può più essere votato avendo già conquistato il trofeo “Absolute Best” nel 2024, quando aveva appena 17 anni. E nel 2023, sedicenne, ci aveva “costretti” (simpaticamente) a creare per lui il premio “The Youngest” essendo arrivato terzo assoluto nell’European Golden Boy dietro Bellingham e Musiala all’età di soli 16 anni lasciandosi alle spalle 97 candidati tutti più “anziani” di lui... Il compagno e coetaneo di Cubarsí, tanto in “blaugrana” quanto nella Spagna fresca campione del mondo, chiude questa tappa di ottobre al secondo posto nell’algoritmo, come a settembre.

Ricordiamo che il rendimento dei candidati viene analizzato nel corso degli ultimi dodici mesi. Invariate le prime 5 posizioni, spiccano i miglioramenti del difensore croato Vušković del Brighton (da 12° a 6°) e del mediano anglo-caraibico Lewis-Skelly dell’Arsenal (da 16° a 8°) mentre il brasiliano Endrick del Real Madrid perde 5 posizioni e scende al 13° posto. Ne guadagna 12 l’italo-argentino Prestianni (5 gol e 3 assist nelle prime 7 partite di campionato col Benfica) ed è 15°. E al 20° posto (+5 rispetto a settembre) ecco balzare il grande talento bosniaco-juventino Alajbegović. Capitolo Wild Card: ci sono il viola Mastantuono e il giallorosso Mora. Dentro anche il colosso (195 centimetri) franco-ivoriano Gadou del Dortmund, difensore centrale, il catalano Xavi Espart, il “Lahm del Barça”, e il greco Kostoulas – 19enne attaccante rivelazione del Brighton terzo in Premier League – che compie il passo del gigante passando dalla posizione 86 alla 48ª (+38).