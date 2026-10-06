"Yildiz e Huijsen animali, li portavo via a forza. Juve? Quella coppia convince": Montero esclusivo

Paolo Montero sa bene cosa significhi fare i bagagli e sbarcare in Italia a 19 anni, carichi di sogni, talento puro e una valigia pesante di aspettative. Sa bene anche quanto la pressione possa giocare brutti scherzi. E quanto sia un attimo perdersi, temere di non farcela, star lì e pensare solamente alla mossa successiva. Sensazioni comuni. Che appartengono ai ragazzi, in attesa di diventare uomini. Noi siamo partiti proprio da lì, da queste, a margine dell'evento che l'ha visto presentare i primi 6 nomi della European Golden Boy Top 100 .

"Da Lippi a Prandelli, ecco cosa ho appreso"

Paolo Montero, quanto l’ha influenzata il suo vissuto nella gestione dei talenti più giovani e precoci? Li tratta come avrebbe voluto che trattassero lei? “Ho cercato di apprendere e rubare il meglio dei tanti professionisti con cui ho lavorato nel corso della carriera. Da Lippi a Prandelli, passando per Mondonico, Guidolin, Percassi. Da loro ho appreso che è fondamentale instaurare un rapporto personale con il calciatore. Il confronto è fondamentale. Loro ti osservano e misurano continuamente. Comprendono subito se capisci di calcio o meno”.

Al di là della tecnica, c’è un aspetto in particolare che le fa capire subito se il talento in questione è un potenziale fenomeno? “Normalmente ne osservo la postura in campo. Come si muove con e senza palla. Faccio sempre l’esempio di Yildiz e Huijsen. Bastava guardarli entrare nel campo di allenamento il lunedì per capire che sarebbero diventati due fuoriclasse assoluti”.

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