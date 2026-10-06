"Yildiz e Huijsen animali, li portavo via a forza. Juve? Quella coppia convince": Montero esclusivo

L'ex bianconero intervistato in occasione del Golden Boy: "Gestire i giovani? Ho imparato da top come Lippi. Quelli bravi si vedono anche dalla postura, come Kenan e Dean"
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Lorenzo AprileLorenzo Aprile

Pubblicato il 06.10.2026, 09:52

6 min

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Paolo Montero sa bene cosa significhi fare i bagagli e sbarcare in Italia a 19 anni, carichi di sogni, talento puro e una valigia pesante di aspettative. Sa bene anche quanto la pressione possa giocare brutti scherzi. E quanto sia un attimo perdersi, temere di non farcela, star lì e pensare solamente alla mossa successiva. Sensazioni comuni. Che appartengono ai ragazzi, in attesa di diventare uomini. Noi siamo partiti proprio da lì, da queste, a margine dell'evento che l'ha visto presentare i primi 6 nomi della European Golden Boy Top 100.

"Da Lippi a Prandelli, ecco cosa ho appreso"

Paolo Montero, quanto l’ha influenzata il suo vissuto nella gestione dei talenti più giovani e precoci? Li tratta come avrebbe voluto che trattassero lei?Ho cercato di apprendere e rubare il meglio dei tanti professionisti con cui ho lavorato nel corso della carriera. Da Lippi a Prandelli, passando per Mondonico, Guidolin, Percassi. Da loro ho appreso che è fondamentale instaurare un rapporto personale con il calciatore. Il confronto è fondamentale. Loro ti osservano e misurano continuamente. Comprendono subito se capisci di calcio o meno”.

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Al di là della tecnica, c’è un aspetto in particolare che le fa capire subito se il talento in questione è un potenziale fenomeno?Normalmente ne osservo la postura in campo. Come si muove con e senza palla. Faccio sempre l’esempio di Yildiz e Huijsen. Bastava guardarli entrare nel campo di allenamento il lunedì per capire che sarebbero diventati due fuoriclasse assoluti”.

Consulta qui Golden Boy Football Benchmark Index

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