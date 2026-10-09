Golden Boy, "Kroupi e Rayan orgoglio del Bournemouth": la classifica dei campionati

Undicimila e 307 posti. Eppure, dentro quello che è lo stadio più piccolo della Premier League, si coltivano due dei 25 talenti che si contendono il Golden Boy 2026 . Sono il brasiliano Rayan Vitor Simplício Rocha , nono nella classifica, e il francese Eli Junior Kroupi , quattordicesimo. Entrambi classe 2006, sono anche la fotografia di una corsa al premio che, ancora una volta, parla soprattutto inglese: otto dei finalisti giocano infatti in Premier League . E Marco Rose , l’allenatore del Bournemouth chiamato a continuare lo straordinario lavoro di Howe prima e Iraola poi, spiega cosa c’è dietro quei due nomi. «Significa che il club ha fatto alcune cose bene per riuscire a portare qui giocatori di questo livello, per riuscire a ingaggiarli». Il tecnico tedesco mette l’accento sul lavoro che precede l’esplosione di un giovane: «Il reclutamento deve essere davvero di altissimo livello per convincere questi giocatori a venire qui. Anche la dirigenza deve essere di altissimo livello. E per migliorare i giocatori e farli crescere significa che anche lo staff tecnico deve essere di alto livello». Poi Rose torna al punto di partenza, quello che nessuna struttura può sostituire: il talento. «Alla fine, quando parliamo di Rayan e Junior, non si può prescindere dalla loro qualità. Sono giocatori davvero di altissimo livello, oltre che ragazzi fantastici. E noi siamo molto contenti, orgogliosi di loro e speriamo che possano vincere».

Golden Boy 2026, come funziona la selezione dei 25 finalisti

È, in fondo, il viaggio che il Golden Boy prova a raccontare: il talento che emerge, qualcuno che lo intercetta prima degli altri, un club che lo accompagna nella crescita e infine il palcoscenico del calcio europeo. I 25 finalisti dell’edizione 2026 sono stati svelati lunedì scorso a Villa Fürstenberg, sede di Banca Ifis a Mestre. La lista nasce dai primi 20 dell’aggiornamento di ottobre della European Golden Boy Top 100, il ranking elaborato da Transfermarkt, ai quali si aggiungono cinque “illimity Banca Ifis-Ifis Sport Wild Card” assegnate tra i giocatori dalla 21ª alla 100ª posizione. Adesso la parola passa alla giuria internazionale, composta da 50 giornalisti di tutta Europa, chiamata a eleggere l’Absolute Best 2026. Il vincitore sarà annunciato a novembre.

Premier League al comando nel Golden Boy 2026: la classifica dei campionati

La lista restituisce una fotografia nitida del calcio che verrà. La Premier League è il campionato più rappresentato, con otto finalisti, davanti alla Liga (6), alla Bundesliga (5) e alla Serie A (3). Il Barcellona è invece il club con più candidati, tre, mentre Bournemouth, Chelsea e Brighton ne portano due. Ma la presenza inglese non è una novità. La Premier ha un rapporto speciale con il Golden Boy praticamente dalla nascita del premio: sei vincitori lo hanno conquistato mentre giocavano in Inghilterra. Rooney con l’Everton nel 2004, Fàbregas con l’Arsenal nel 2006, Anderson con il Man United nel 2008, Balotelli con il Man City nel 2010, Sterling con il Liverpool nel 2014 e Martial con il Man United nel 2015. E proprio l’edizione di Anderson racconta quanto possa essere sottile il confine tra un Golden Boy e un altro: nel 2008 il brasiliano precedette di appena tre punti Walcott dell’Arsenal. Il legame va oltre i vincitori. Altri Golden Boy hanno infatti raggiunto la Premier dopo il trionfo: Agüero, premiato nel 2007 con l’Atlético Madrid e poi diventato una leggenda del Man City; Pogba, vincitore nel 2013 con la Juventus e successivamente tornato allo United; e Haaland, Golden Boy 2020 con il Borussia Dortmund prima del trasferimento al City.

Golden Boy 2026, il dominio inglese e la crescita dei giovani talenti

Negli ultimi anni la presenza della Premier nella lista è diventata sempre più massiccia: 4 giocatori nel 2023, 7 nel 2024, 9 nel 2025, record assoluto, e 8 quest’anno. Il campionato inglese è stato il più rappresentato nelle ultime tre edizioni e mantiene il primato anche nel 2026. Ventotto giocatori di Premier in quattro liste consecutive. Un dato che racconta più di molte dichiarazioni quanto la caccia al talento sia diventata una delle chiavi anche in Premier. Quest’anno, tra i 25, ci sono anche Rayan e Kroupi. Due nomi che, dal più piccolo stadio della Premier, si sono presi la vetrina più importante d’Europa.