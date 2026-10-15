Golden Girl, Galli e Gallo italiane d’oro tra le migliori d’Europa. E vota anche tu il Golden Boy Web!

Da quando, nel 2022, è stato inserito tra i premi dell’European Golden Boy l’interesse è cresciuto in modo costante e globale. Addetti ai lavori, tifosi, le stesse giocatrici. All’Absolute Best, in effetti, mancava una sorella: un premio alla miglior giocatrice europea Under 21 . E così è stata la tedesca Jule Brand a inaugurare l’albo d’oro dell’European Golden Girl, seguita dai talenti che rispondono ai nomi di Linda Caicedo, Vicky Lopez e Michelle Agyemang, premiata lo scorso anno.

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European Golden Girl 2026: criteri di selezione e candidate al premio

Un riconoscimento che è anche lo specchio della crescita costante del calcio femminile a livello europeo e che quest’anno mette a confronto il meglio che il Vecchio Continente offre. Il parametro, infatti, è lo stesso usato per gli uomini: le candidate devono essere nate a partire dal 1° gennaio 2006 e appartenere a un club europeo. Chi sarà la vincitrice? Una di questi dieci giovani talenti, tra cui spiccano due italiane che si contenderanno anche il Best Italian Golden Girl, un premio nato ben prima - nel 2018 - e già passato tra le mani, in ordine di tempo, di Glionna, Greggi, Bragonzi, Tomaselli, Arcangeli, Beccari, Dragoni e Schatzer.

Giulia Galli e Azzurra Gallo: le due italiane candidate all'European Golden Girl

Le candidate, dunque, in rigoroso ordine alfabetico. Iman Beney, svizzera classe 2006 in forza al Manchester City, un’esterna offensiva rapida e versatile che si distingue per accelerazione, abilità nell’uno contro uno e imprevedibilità. Sempre dalla Women’s Super League arriva Veerle Buurman, olandese del Chelsea (classe 2006), centrale moderna e strutturata che vanta un’eccellente lettura difensiva e grandi qualità nell’impostazione e della gestione del possesso. In estate è passata dalla Roma al Barcellona Giulia Galli, attaccante mobile e istintiva che a soli 18 anni ha già saputo distinguersi per senso del gol, capacità di aggredire gli spazi e presenza in area: l’azzurra è stata protagonista, nel mese di settembre, dell’ottimo Mondiale della nostra Nazionale Under 20, sconfitta solo in semifinale dalla Spagna. Proprio quella squadra aveva come capitana Azzurra Gallo, l’altra italiana in corsa, classe 2006 di proprietà della Juventus e in questa stagione in forza al Tolosa: un difensore solido e carismatico che si distingue per intelligenza tattica, affidabilità e doti di leadership.