Golden Boy 2026, oggi l’annuncio del vincitore. Diretta dalle 16.00
La conferenza stampa dal Mapei Football Center: grande attesa per scoprire chi vincerà l'ambito premio di Tuttosport
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Il giorno tanto atteso è arrivato. Nella giornata di oggi scopriremo chi sarà il vincitore del Golden Boy 2026. Sarà possibile seguire la conferenza stampa per l'annuncio ufficiale dal Mapei Football Center direttamente in streaming, a partire dalle 16:00.
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