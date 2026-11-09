Golden Boy 2026, oggi l’annuncio del vincitore. Diretta dalle 16.00

La conferenza stampa dal Mapei Football Center: grande attesa per scoprire chi vincerà l'ambito premio di Tuttosport
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Pubblicato il 09.11.2026, 11:32

1 min

Il giorno tanto atteso è arrivato. Nella giornata di oggi scopriremo chi sarà il vincitore del Golden Boy 2026. Sarà possibile seguire la conferenza stampa per l'annuncio ufficiale dal Mapei Football Center direttamente in streaming, a partire dalle 16:00.

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