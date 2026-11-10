La lezione: coraggio e perseveranza

Pau Cubarsí , all’inizio, non funzionava. «Non è di quel livello», dicevano. Ma al Barça non ascoltavano e lo confermavano. Alla fine Cubarsí è diventato un pilastro della difesa blaugrana e uno dei migliori giocatori della Spagna campione del Mondo negli Stati Uniti . La lezione del Golden Boy 2026 è cristallina: con i giovani serve coraggio e perseveranza. Non basta intuirne il talento, serve crederci senza tentennamenti. E il fatto che questa lezione sia stata impartita al mondo dal Barcellona, ovvero la più portentosa fucina di campioni dell’ultimo decennio, non è un fatto casuale. Qualcosa stiamo imparando anche noi in Italia, in questo senso. E le convocazioni di Roberto Mancini che abbassano drasticamente l’età media della squadra azzurra sono un segnale molto confortante sullo stato di salute della prossima generazione di italiani, quelli che - in teoria - dovrebbero portarci al Mondiale del 2034 (e farci fare bella figura).

Settore giovanile Sassuolo: il modello di crescita dei giovani calciatori

Il Golden Boy, che resta un incubatore di idee e dibattiti su come si scopre e come si cresce il talento dei giovani, prende nota di tutto e di tutto prova a ragionare. Ieri, annunciando i vincitori delle varie categorie, ne abbiamo approfittato per parlare con Andrea Fabris delle infrastrutture del Sassuolo (che incorniciavano in modo meravigliosamente intonato gli argomenti del pomeriggio) e del modello neroverde per il settore giovanile femminile e maschile. Abbiamo ascoltato i pensieri di Caterina Venturelli e Simone Cinquegrano, due grandi promesse del Sassuolo, due storie di ragazzi che sognano il calcio e quel sogno lo stanno realizzando fra grandi soddisfazioni, sacrifici, dubbi e certezze. Due giovani che parlano da giovani e si sono rivolti ai giovani per dare consigli da amici. Abbiamo chiacchierato con Demetrio Albertini, che giovane calciatore lo è stato un po’ di anni fa, ma ha ancora le idee chiare su quale strada si debba percorrere per non perdersi.

Demetrio Albertini: meno trofei giovanili e più talenti in Serie A

Il suo libro “Le lezioni del campo” è un manuale garbato e ricco di umanità he dovrebbero leggere gli aspiranti calciatori e, possibilmente, anche i loro genitori. È un piacere parlare con Demetrio che ragiona in modo lineare come faceva viaggiare i palloni sui prati della Champions e ci lascia con molte perle. La più interessante è una specie di appello ai settori giovanili: meno trofei e più campioni. Come dire: lo scudetto Primavera vale poco se poi nessuno di quei ragazzi emerge in Serie A o mette piede in prima squadra. E le statistiche, in questo senso, sono sconfortanti. Per gli allenatori che lavorano con i giovani il trofeo più ambito è portare più ragazzi possibili al grande calcio, non importa se, nel frattempo, hanno vinto qualche piccolo trofeo che farà curriculum solo nelle note di Wikipedia.

Golden Boy 2026 a Torino: appuntamento alla Nuvola Lavazza il 14 dicembre

È stato un pomeriggio istruttivo quello in cui abbiamo svelato il vincitore del Golden Boy, un pomeriggio per chi vuole costruire il futuro e cerca qualche idea nuova. Veronica Squinzi, padrona di casa, è una di queste: ha bene in mente i numeri del settore giovanile della sua squadra, sa come funziona, sa come vuole farlo funzionare. Ha visto evolvere il calcio negli ultimi vent’anni, nei quali il Sassuolo è diventato una solida realtà del calcio italiano e un esempio che in Europa sbirciano sempre con interesse (se non altro per gli allenatori che ha lanciato, da De Zerbi in giù, e per i talenti passati di lì). L’appuntamento, ora, è fissato per il 14 dicembre, a Torino, Nuvola Lavazza, per incoronare Cubarsí e gli altri vincitori nella serata di gala del Golden Boy 2026. Noi, intanto, stiamo già pensando all’edizione del 2027, affinando il nostro ranking con i 100 nomi più caldi tra gli Under 21 che giocano in Europa. Uno strumento pensato per la nostra giuria e che, nel corso degli ultimi anni, è diventato un catalogo che viene sfogliato da molti addetti ai lavori. Guardare più avanti degli altri, d’altronde, è il nostro vizio dal 2003.