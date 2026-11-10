Cubarsi, la storia del Golden Boy 2026: "Non mi fermo. Se il calcio non va bene…"

SASSUOLO - Quando a 11 anni approdò nelle giovanili del Barcellona lo chiamavano “el carpintero”, il falegname. Perché la famiglia di Pau Cubarsí gestisce da ormai quattro generazioni (attiva dal 1905, oltre un secolo di attività) una falegnameria a Estanyol, piccola frazione catalana di meno di 200 anime di Bescanó, comune situato una decina di chilometri a sud di Girona. L’azienda denominata “Fusteria Cubarsí” è stata portata avanti dal bisnonno Joan, dal nonno, dal padre Robert e dallo zio.

Cubarsí e la bottega di famiglia

Da ragazzo, durante le estati, Pau ha spesso frequentato la bottega di famiglia alternando gli allenamenti di calcio al lavoro artigianale. Per un progetto scolastico, a 17 anni ha realizzato uno sgabello di legno con le proprie mani.

Anche se ha scherzato sulla sua scarsa abilità pratica («Disturbavo più che aiutare gli intagliatori»), ha manifestato in varie occasioni che se non fosse diventato calciatore gli sarebbe piaciuto essere carpentiere come da lunghissima tradizione familiare.