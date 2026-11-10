Albertini e la ricetta per il futuro: "Giovani, meno trofei e più esordi"

INVIATO A SASSUOLO - Trecento chilometri all’insegna della spiritualità, della fatica e dell’anima. E poi altri 30 metri, altrettanto formativi e pesanti, fino al dischetto del Rose Bowl Stadium di Pasadena. Se vogliamo, sta tutta lì la lezione esistenziale che Demetrio Albertini ha avuto modo di carpire dalla vita. In quella geometria di passi che l’ha visto chiudere il cerchio 12 anni fa, quando ha scelto di intraprendere il Cammino di Santiago. Nel suo libro “Le lezioni del campo” lo spiega benissimo. Più che un’autobiografia, un manuale di leadership e crescita personale. Specie per i più giovani. Quelli che Tuttosport si riserva ogni anno di celebrare con il Golden Boy.

Il rigore a Pasadena

Ieri pomeriggio, nella splendida cornice del Mapei Football Center - il quartier generale del Sassuolo - Albertini è ripartito proprio da quell’iconico pomeriggio dell’estate 94: «Arrivato il fischio finale, mi dirigo verso la panchina con il resto dei compagni per idratarmi. Arriva Sacchi e mi dice che sarò io a tirare il secondo rigore. Gli rispondo con un “sì” secco, guidato dall’incoscienza. Sono il più giovane della comitiva e non ho mai calciato un rigore in carriera. Lo stato d’animo? Strano. Mi chiama l’arbitro e mi dirigo al cerchio del centrocampo. Minotti - ex capitano del Parma e compagno di squadra di Taffarel - mi mette una mano sulla spalle e mi dice: “Demetrio, stai tranquillo. Taffarel si butta bene sulla destra e tu ieri hai dimostrato di saperli calciare bene i rigori. Tira come sai che segni sicuro. Arrivi sul dischetto e la porta ti sembra minuscola, poiché ornata dai tifosi brasiliani. Allora appoggi il pallone con cura sul terreno, spostando i fili d’erba, prendi la rincorsa e calci. Ricordo ancora il sospiro di sollievo che tirai dopo quel gol. Perché racconto tutto questo? Per esprimere un concetto semplice: e cioè che in quei casi a fare la differenza non è la tecnica, ma l’emotività. Come la plasmi? Lavorando sulla consapevolezza. Ma devi farlo fin da subito, allenandoti con dedizione, impegno. Se ti guardi indietro e sai di esserti comportato sempre nel modo giusto, non hai più nulla da temere».

Formazione e futuro: parla Albertini

Da lì, il discorso si sposta proprio sul concetto di "formazione" e sul quesito che, da anni ormai, anima il dibattito di tifosi e addetti ai lavori, increduli a margine della terza esclusione di fila dell'Italia dai Mondiali: ma non è che nei settori giovanili azzurri si esasperi la tattica a discapito della tecnica? «Per la mia esperienza da dirigente e calciatore, penso che si tratti di un mito da sfatare - continua Albertini -. Non è quella la componente mancante. Ruota tutto intorno alle risorse che i club decidono di investire nei settori giovanili. I “maestri” non ci mancano, ma bisogna fornire loro i giusti strumenti - oltre alla fiducia - per potersi concentrare sulla crescita dei ragazzi e non sui risultati. Devono sentirsi liberi di dedicarsi solo a quell’aspetto. Faccio sempre l’esempio della mia Primavera del Milan. Antonioli, Pessotto, Lantignotti, Cappellini, Porrini… Una squadra fortissima: siamo finiti tutti in Serie A. Eppure non abbiamo mai superato il 1° turno del Viareggio e non abbiamo mai vinto uno scudetto. Perché il focus dei nostri allenatori era un altro: formare i giocatori. Le squadre che han vinto gli ultimi scudetti giovanili sono piene di stranieri. Sarebbe bello che sui profili Transfermarkt dei tecnici figurassero i giocatori lanciati in Serie A e B, anziché i trofei. Ai miei tempi, i giovani partivano dalla C o dalla B e gradualmente arrivavano in A. Per la mia crescita l’anno a Padova si è rivelato cruciale. Oggi avviene il contrario: i giovani esordiscono in A e poi, poco a poco, vengono degradati nelle leghe minori. Non li valorizziamo abbastanza». Doveroso un approfondimento sulla comunicazione e sulla sua centralità per i giovani di oggi. «Galliani mi diceva sempre che “se si è bravi ma non lo sa nessuno, è come non esserlo”. E aveva ragione. Viviamo in un’epoca in cui i calciatori sono creatori di contenuti. La comunicazione social è diventata fondamentale. Un mezzo da cui puoi trarre grandi benefici ma anche problemi non indifferenti. Rischi di perdere di vista le priorità. Di focalizzarti sui follower. Succede a molti ragazzi ed è normale: a 20 anni non hai la maturità per gestire ciò che ti sta capitando».