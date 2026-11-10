"Guardare al futuro, non si punti ai traguardi nell'immediato": Fabris sicuro

Quale location migliore del Mapei Football Center per svelare al mondo i vincitori delle varie categorie del Golden Boy 2026 . Un luogo dove ogni giorno centinaia di ragazzi e ragazze inseguono i propri sogni, tirando calci a un pallone. Tanti arriveranno in alto, qualcuno magari prenderà altre strade ma la passione che accompagna tutti loro, giorno dopo giorno, merita di essere valorizzata e raccontata. A maggior ragione quando si può crescere nella “casa del talento”, copyright del Ceo del Sassuolo Veronica Squinzi che da buona padrona di casa ha illustrato in occasione della kermesse targata Tuttosport i segreti di una struttura all’avanguardia e polifunzionale per plasmare i campioni e le campionesse di domani. «Siamo orgogliosi di avere a livello femminile il vivaio più numeroso d’Italia con ben 11 formazioni e 300 tesserate. Anche a livello maschile - ha aggiunto l’ad neroverde - possiamo contare su oltre 250 ragazzi a comporre le 12 squadre del nostro vivaio».

Il Fabris-pensiero

Il tutto è possibile grazie a un vero e proprio tempio calcistico come il Mapei Football Center, il cui progetto è stato ideale e portato a termine dal direttore generale Andrea Fabris, uno dei segreti insieme al formidabile talent scout e ds della Prima Squadra Checco Palmieri dei numerosi successi ottenuti a livello giovanile dal Sassuolo in questi anni. D’altronde la visione anche a livello calcistico è la stessa che ha sempre caratterizzato il gruppo Mapei: «Guardare lontano e investire per il futuro, ragionando a medio-lungo termine invece di soffermarsi sull’immediato». Il Fabris-pensiero ha trovato immediato riscontro nel lavoro di Palmieri, che come i tanti giovani che ogni giorno si allenano nel centro sportivo ha fatto la gavetta, passando da Responsabile del Settore Giovanile (con tanto di Scudetto Primavera vinto nel 2024…) a direttore della Prima Squadra riportata prima in Serie A e poi a lottare per le zone alte della classifica nella scorsa stagione. Il tutto senza dimenticare di valorizzare i talenti pazientemente cresciuti in casa.

Talenti neroverdi

Tipo il classe 2004 Simone Cinquegrano, arrivato a Sassuolo quando aveva 17 anni e oggi titolare tra i grandi: «Grazie ai consigli del direttore sono cresciuto e maturato, arrivando a realizzare il sogno di giocare in Serie A». Testa sulle spalle per il terzino che ci ha tenuto a lanciare un bel messaggio per i più giovani: «Non fate come me: qui c’è la possibilità di abbinare al percorso calcistico anche quello scolastico. Non tralasciate gli studi, anche se è complicato portare avanti entrambe le cose». Pure a livello femminile il Sassuolo è ormai un’eccellenza del nostro calcio. Tanto da vantare nelle proprie fila alcune delle giovani calciatrici più talentuose d’Europa: è il caso di Caterina Venturelli. Classe 2008 e messasi in luce all’ultimo Mondiale Under 20: «Ho iniziato a giocare a calcio a 5 anni: nel mio paese ero l’unica bambina a militare nella squadra di Serramazzoni. A 7 anni sono poi entrata al Sassuolo, dove ho fatto tutta la trafila delle formazioni giovanili fino alla Serie A. È un onore e sono fiera di essere arrivata in alto con la maglia del squadra in cui sono cresciuta. Il prossimo obiettivo? Vincere il Golden Girl». Missione possibile anche grazie all’organizzazione di una società, che per i giovani vanta davvero pochi eguali in Italia.