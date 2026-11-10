Golden Boy Web, c'è sempre Alajbegovic: il talento Juve resta nello sprint

Abbiamo dimenticato qualcuno? Assolutamente no. Almeno per il momento. C’è, infatti, sicuramente chi si sarà accorto che tra i vincitori annunciati ieri durante la conferenza stampa ospitata al Mapei Football Center di Sassuolo manca il Golden Boy Web . Il premio al miglior giocatore Under 21 di un club europeo assegnato dai tifosi di tutto il mondo. Quel premio, ormai entrato di diritto tra i più attesi dell’European Golden Boy, che valorizza sì il talento ma che, allo stesso tempo, all’occhio tecnico abbina il cuore che batte forte, le emozioni suscitate da una giocata, gli occhi che si illuminano davanti alla tv o dalle tribune di uno stadio. Se, infatti, l’Absolute Best è il “prodotto” di una giuria tecnica composta da cinquanta giornalisti delle principali testate di tutta Europa, il Golden Boy Web è passione, meraviglia, amore .

Golden Boy Web 2026: Kostoulas e Fakılı in testa

Ebbene, il vincitore ieri non è stato annunciato perché la corsa è ancora aperta. E rimarrà aperta fino al 24 novembre: ci sono quindi ancora due settimane di tempo per votare il proprio giocatore preferito nel sondaggio disponibile su tuttosport.com e per diventare parte attiva di questo riconoscimento, confermando o ribaltando la situazione attuale. Che, pronta a sfondare il muro del milione di voti (e questo è già un primo dato molto significativo della crescita di questo premio), vede in testa l’attaccante greco del Brighton Charalampos Kostoulas, che ha innescato un interessante duello con İlhan Fakılı, centravanti turco del Beşiktaş.

Subito alle spalle di questi due giocatori tengono aperta la lotta tanti altri giovani talenti della European Golden Boy Top 100 che potrebbero diventare protagonisti in questo rush finale: uno è Pau Cubarsí, sì proprio lui, l’Absolute Best di quest’anno proclamato ieri che, quindi, resta ancora in corsa per l’incredibile “double” che nella storia dell’European Golden Boy è stato centrato solo una volta, nel 2023, da Jude Bellingham.