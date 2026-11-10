Ahanor, il Best Italian e gli altri premiati: tutti i trionfi del Golden Boy 2026

C’è come sempre anche un po’ di Italia tra i vincitori dell’edizione 2026 dei Golden Boy Awards. A trionfare nella categoria Best Italian è stato il gioiello classe 2008 Honest Ahanor, protagonista di uno dei trasferimenti da copertina dell’ultima sessione di calciomercato, quando il Chelsea l’ha strappato all’Atalanta per 46 milioni più altri 6 di bonus e il 5% sulla futura vendita. Tanta roba - è proprio il caso di dirlo - per un ragazzo di appena 18 anni, ma considerato già dagli addetti ai lavori internazionali un predestinato.