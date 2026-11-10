Ahanor, il Best Italian e gli altri premiati: tutti i trionfi del Golden Boy 2026
Il difensore del Chelsea in prestito al Crystal Palace si impone così. Da Mendes a Schroder, l'elenco completo
C’è come sempre anche un po’ di Italia tra i vincitori dell’edizione 2026 dei Golden Boy Awards. A trionfare nella categoria Best Italian è stato il gioiello classe 2008 Honest Ahanor, protagonista di uno dei trasferimenti da copertina dell’ultima sessione di calciomercato, quando il Chelsea l’ha strappato all’Atalanta per 46 milioni più altri 6 di bonus e il 5% sulla futura vendita. Tanta roba - è proprio il caso di dirlo - per un ragazzo di appena 18 anni, ma considerato già dagli addetti ai lavori internazionali un predestinato.
Ahanor, l'investimento dell'Atalanta
Non a caso appena 12 mesi prima la Dea aveva investito 20 milioni (bonus compresi) per prelevarlo dal Genoa. Inevitabile che uno dei club maggiormente attenti agli Under 21 più bravi a livello mondiale come il Chelsea si lanciasse all’assalto del difensore mancino nato ad Aversa, ma cresciuto in Liguria.
I londinesi a causa degli slot overbooking l’hanno poi girato in prestito al Crystal Palace, ma il suo futuro appare già scritto: da luglio lo aspetta il palcoscenico Stanford Bridge. Intanto Honest è entrato nel giro della nazionale maggiore targata Roberto Mancini e il 14 dicembre volerà a Torino, dove verrà premiato col Golden Boy come miglior giovane talento italiano in virtù del 26° posto conquistato (il più alto in graduatoria tra gli azzurri presenti nel ranking dei 100 finalisti). Un riconoscimento che va a impreziosire parecchio un percorso che si preannuncia decisamente luminoso.
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