Il Golden Boy di Spagna: De la Fuente onora Cubarsí

Il Golden Boy si vince solo una volta nella vita. Il regolamento non ammette bis. Giusto quindi godersi il momento del trionfo in tutte le sue sfaccettature. Talora magnifiche, toccanti, emozionanti. Ma anche inaspettate e sorprendenti. È quello che è successo al neo vincitore Pau Cubarsí del Barcellona . Il difensore catalano stava ascoltando con i suoi compagni di Nazionale il discorso tecnico del ct spagnolo Luis de la Fuente nel ritiro di Las Rozas (una ventina di chilometri a nord-ovest di Madrid) in vista del doppio impegno di Nations League contro Repubblica Ceca e Inghilterra, quando il 65enne selezionatore ha interrotto la sua esposizione per congratularsi con Cubarsí e chiedere a tutto il gruppo di felicitarsi con il 19enne difensore il quale aveva appena saputo dai suoi agenti d’aver vinto il Golden Boy 2026 in qualità di miglior Under 21 dell’anno. Pau ha ricevuto una grande ovazione dai suoi compagni seguita da un lungo, scrosciante e caloroso applauso. Un momento di grande emozione per il ragazzo di Estanyol mostratosi visibilmente commosso e timido mentre gli altri campioni del mondo come lui l’hanno “imbavagliato” sommergendolo in un abbraccio spontaneo a dimostrazione del clima di grandissima unione che regna all’interno dello spogliatoio rosso. Il bel gesto di De la Fuente è stato apprezzato anche dal presidente della “Real Federación Española de Fútbol”, Rafael Louzán , e in generale da tutti i tifosi della “Roja” che hanno sottolineato il valore dato al settore giovanile della nazionale.

De la Fuente esalta Cubarsí

Il ct ha esaltato l’ascesa e il rendimento di Cubarsí nella massima rappresentativa spagnola coronati a luglio dal trionfo mondiale nella finale del MetLife Stadium contro l’Argentina campione uscente. «Non c’è un centrocampista che giochi meglio il pallone di Cubarsí e del suo compagno di reparto Laporte», la dichiarazione contundente di De la Fuente che ha elogiato la bravura nella costruzione dal basso e la solidità della sua coppia di difensori centrali. Ma se il gigante dell’Athletic Bilbao ha già 32 anni, il neo Golden Boy ne ha appena 19 e un futuro radioso davanti. Il selezionatore “riojano” ha consigliato a Cubarsí di essere «sempre lo stesso», di stare tranquillo e continuare a giocare con la stessa naturalezza e personalità che dimostra ogni settimana con il Barcellona e che ha esibito fin dalle sue prime convocazioni nel 2024 ad appena 17 anni d’età. «Potendo contare su due giovani talenti come Pau e Lamine il futuro della Spagna è garantito». E dire che prima dell’inizio dell’ultima Coppa del Mondo negli Stati Uniti, il ct era stato criticato per il fatto di voler assegnare una maglia da titolare al giovanissimo centrale del Barça.

"Cubarsí sta diventando sempre più forte"

Critiche che De la Fuente aveva immediatamente restituito al mittente: «Io non guardo la carta d’identità, guardo il rendimento. L’unico interesse che mi muove quando arriva l’ora di convocare un giocatore è puramente sportivo. Cubarsí sta diventando sempre più forte, migliora a vista d’occhio giorno dopo giorno. È in un gran momento e ci sta entusiasmando pensando sia al presente che al futuro». Dal canto suo Pau ha ribadito anche ai microfoni della Federcalcio spagnola i concetti espressi nel videomessaggio esclusivo inviato a Tuttosport: «Questo premio significa il riconoscimento di tutti i sacrifici e di tutti gli sforzi fatti. Vuol dire che sto facendo le cose bene. Sono molto felice, molto orgoglioso del Golden Boy. Ringrazio i compagni di Nazionale e del Barcellona senza i quali non avrei potuto vincerlo. Ma non posso certo fermarmi qui. È necessario continuare a lavorare perché solo con il lavoro si possono centrare altri obiettivi collettivi e individuali. Quest’anno è stato incredibile per me con la conquista della Liga e della Supercoppa di Spagna con il Barcellona e con il trionfo mondiale con la Nazionale. Ancora un grazie a tutti, ora sotto per nuovi traguardi e per continuare a collezionare grandi cose».