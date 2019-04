Mancini sulla lite Allegri-Adani: «Chi vince fa sempre meglio degli altri»

FIRENZE - «Prendiamo atto di quello che accadrà. Se il campionato finirà prima saremo felici perché serve recuperare un po' di forze per arrivare al raduno al meglio. Prima di un evento come l'Europeo i giocatori hanno bisogno di una settimana di riposo per scaricare un po'. La speranza è che si possa cambiare qualcosa visto che è l'anno dell'Europeo». Sono le parole di Roberto Mancini dal centro tecnico di Coverciano per i due giorni di stage della Nazionale. Il ct ha parlato anche degli ultimi episodi di razzismo accaduti in Milan-Lazio: «Succedono in Italia e in Inghilterra, dove però agiscono immediatamente contro i responsabili. Ci vorrà tempo per cambiare le cose».

Adani risponde ancora ad Allegri: «Blatera!»

Allegri contro Adani: «Non è ferrato»

ALLEGRI-ADANI - «Con Allegri o con Adani? Non ho visto, ma finita la partita un allenatore può essere stanco. Si è parlato di calcio, non è niente di grave. Credo che se uno esprime un'opinione vada accettata. È stata una bella fortuna per voi giornalisti. Alla fine - ha chiosato Mancini - chi vince è la squadra che fa sempre meglio degli altri, è stata la migliore. Non ho mai visto vincere la squadra mediocre. In Italia siamo cresciuti con la mentalità che la cosa più importante è il risultato, ora la mentalità è un po' cambiata anche se non dobbiamo dimenticare che questa mentalità ci ha portato a vincere 4 mondiali».