Mancini vince il premio Bearzot: “Devo solo ringraziare il Vecio”

ROMA - “Sono molto felice di questo premio perché proprio Bearzot mi fece esordire in Nazionale nel 1988”. Un riconoscimento per Roberto Mancini. Il ct azzurro ha ricevuto al Salone d’onore del Coni, un anno dopo Di Francesco, il premio dedicato a colui che portò l’Italia sul tetto del mondo. “Mi lasciò fuori perché mi comportai male - ha continuato Mancini - e lo ringrazio anche per questo. Non gli chiesi mai scusa per timidezza, ma devo dirgli solo grazie per tutto ciò che ha fatto per me anche se siamo stati poco insieme”.