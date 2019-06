Jorginho: "Sarri alla Juve? Un tradimento per il popolo napoletano"

FIRENZE - "Un tradimento per i napoletani il passaggio di Sarri alla Juventus? Lo so, è normale che sia così. Il napoletano aveva ed ha mister Sarri nel cuore. Sappiamo come è il popolo napoletano, molto caloroso, ti da' tutto, e quindi per loro sicuramente potrebbe essere un tradimento, perché loro sono fatti così. Però vediamo quello che succederà, non lo sappiamo". Così Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale ed ex del Napoli targato Sarri, oggi a Coverciano, dove gli azzurri stanno preparando il doppio impegno contro Grecia e Bosnia, sfide valide per il girone di qualificazione all'Europeo del 2020. Jorginho ha poi paragonato la filosofia di gioco di Sarri e del ct azzurro Roberto Mancini, sottolineando che si assomigliano per la ricerca del gioco offensivo con un fraseggio palla a terra. E parlando ancora del tecnico che ha portato il Chelsea alla conquista dell'Europa League e che ha avuto anche al Napoli ha aggiunto: "Credo che sia cresciuto molto e che abbia imparato molto in Premier allenando una delle più grandi squadre al mondo".

