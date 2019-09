Bonucci abbraccia Chiellini: “Mancherà, lo aspettiamo a braccia aperte”

YEREVAN (Armenia) - "Facciamo un grosso in bocca al lupo a Giorgio, sicuramente mancherà la sua esperienza e la sua leadership, il saper gestire dei momenti della partita ed aiutare i compagni". Leonardo Bonucci rincuora Chiellini direttamente dalla conferenza stampa alla vigilia di Armenia-Italia. Il capitano della Juve , operato al ginocchio nella giornata di ieri, starà fuori per circa sei mesi. "Ci auguriamo di ritrovarlo al più presto, lo aspettiamo a braccia aperte” ha detto il difensore azzurro.

Bonucci: “Razzismo piaga da debellare”

"Il razzismo è una piaga che deve essere debellata - ha continuato Bonucci a proposito degli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku in Cagliari-Inter -. E’ una situazione delicata, ci sono i mezzi per poter prendere i colpevoli, credo non si debba generalizzare. Abbiamo strutture e mezzi per prendere i colpevoli e non farli più entrare negli stadi. Non credo succeda solo in Italia, abbiamo visto episodi anche in altri campionati".

Bonucci: “Attenzione all’Armenia”

"Siamo qui per vincere, ma dobbiamo stare attenti all'Armenia: ha giocato una buona partita in Grecia, domani in casa saranno molto motivati e sono in forma. L’ultima volta che incontrammo l'Armenia fu a Napoli - ha ricordato il difensore della Juventus - fu 2-2, e quel pari ci tolse la possibilità di essere teste di serie al Mondiale brasiliano complicandoci il cammino. Perciò, attenzione…”.

Bonucci sullo sfogo di Emre Can

"Non so bene cosa sia successo con Emre Can, la comunicazione credo sia fondamentale in questi casi. Adesso però voglio dedicarmi a questa nazionale. Sono felice di stare qui - ha aggiunto Bonucci - Ci aspettano due partite importanti”.