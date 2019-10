Italia, la nuova maglia verde fa discutere: ti piace? Vota

FIRENZE - «La maglia verde? Io sono vintage, preferisco quella azzurra». Roberto Mancini , con lo stile pacato che ormai lo contraddistingue in questo cammino da ct dell' Italia , non accoglie con grande entusiasmo la novità che i designer della Puma , lo sponsor tecnico dell'Italia, lanceranno sabato a Roma in occasione della sfida contro la Grecia : la terza maglia verde (un solo precedente nel 1954, sempre a Roma, con un 2-0 sull'Argentina). Il ct sorride e lancia uno sguardo d'intesa con Andrea Lucchetta. Campione del Mondo del Volley lui pure nell'aula magna di Coverciano: «Azzurro tutta la vita...». Il verde , se non altro, può esser riferito alla “linea” di ringiovanimento che si è dato il ct e che intende mantenere in vista dell'Europeo del prossimo anno, tanto è vero che (con Zaniolo “perdonato” e già qui) Kean e Tonali potrebbero salutare l'Under 21 dopo la sfida contro l'Irlanda e aggregarsi alla Nazionale maggiore in vista della gara in Liechtenstein.

Il gruppo, comunque, non dovrebbe avere grosse novità e il ct continuerà con queste scelte, compreso l'alternanza tra Belotti e Immobile di cui parla benissimo in attesa, però, che Balotelli trovi la migliore condizione. In testa, ora, c'è solo la Grecia: «Spero in un Olimpico pieno e in un pubblico che ci dia una grande mano: per noi sarebbe importantissimo qualificarci con tre giornate di anticipo. Qualcuno (Cassano e, udite udite, l'ex ct Ventura…) sostiene che il girone fosse facile? Siamo in democrazia e ognuno può dire la propria opinione, non è un problema. Noi, comunque, siamo contenti anche in relazione alla situazione di partenza. E poi abbiamo chiesto un girone con Spagna, Olanda, Germania e Francia ma non ce lo hanno dato...».