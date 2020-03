25 marzo 1995, Del Piero esordisce in Nazionale in un'Italia-Estonia 4-1

SALERNO - È la stagione 1994-95, la seconda alla Juventus di Alessandro Del Piero, che ha compiuto 20 anni il 9 novembre, la prima di Marcello Lippi sulla panchina bianconera, e la squadra sta per vincere il Double Scudetto-Coppa Italia (perdendo la finale di Coppa Uefa col Parma grande rivale anche nelle altre due competizioni). Le sue gesta, la sua classe e i suoi gol che diverranno presto un marchio di fabbrica convinceranno Umberto Agnelli al termine del campionato a consegnargli la maglia numero 10 di Roberto Baggio, ceduto al Milan. Il giovane talento da poco strappato al Padova per 5 miliardi di lire sta stregando tutti, tifosi, avversari, giornalisti ed addetti ai lavori: non ultimo, il ct della Nazionale italiana vice-campione del mondo in carica Arrigo Sacchi, che lo convoca la prima volta il 25 marzo 1995, lanciandolo titolare nella sfida giocata a Salerno contro l'Estonia e valida per le qualificazioni agli Europei di Inghilterra 1996.