Addio alla Roma, Cristiano Ronaldo e la Juve: parla Dzeko

TORINO - Edin Dzeko ha parlato in vista della sfida contro l'Italia, in programma domani alle 20,45 a Firenze e valida per la Nations League. "Dispiace che questa partita arrivi in un momento un po' particolare, né noi né l'Italia siamo al 100%, per quanto ci riguarda ci mancano molti giocatori fra cui Pjanic. Comunque cercheremo di ripetere, risultato a parte, la bella prestazione fatta a Torino contro gli azzurri"'. Il capitano della Bosnia Erzegovina ha aggiunto: "Florenzi ha detto che se sarà necessario non esiterà a darmi un calcione e lo stesso potrei fare io? Alessandro è un amico e lo resterà sempre. Detto ciò, fa sempre piacere giocare contro l'Italia, purtroppo però adesso non siamo al massimo". Il centravanti, finito nel mirino della Juventus in ottica mercato, ha risposto così alle domande dei giornalisti: "Addio alla Roma? Ogni anno se ne parla, ma non è il momento di parlarne. Giocare con Cristiano Ronaldo? Posso dire che a 34 anni mi sento molto bene e sono felice di questo".