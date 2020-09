Italia, Chiellini in panchina e Acerbi titolare: ecco perché

Dato per sicuro titolare e ritrovatosi spettatore interessato. Il motivo della panchina di Giorgio Chiellini, nella gara inaugurale dell’Italia in Nations League, è davvero curioso. Come rivelato da Rai Sport, il ct Mancini aveva scelto il capitano della Juve al centro della difesa, ma per una svista è stato inserito Acerbi in distinta. Lo staff azzurro ha provato a raddrizzare la situazione, il tempo però non è stato d’aiuto e la Uefa non ha concesso nessuna deroga: ecco perché accanto a Bonucci gioca il centrale della Lazio. Questa la formazione ufficiale scelta dal Mancio: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne.

