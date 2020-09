Immobile: "Guardavo l'Italia e mi ispiravo a Del Piero"

Convive in Nazionale con il dualismo con il "Gallo" Belotti, che ha giocato da titolare nella prima partita di Nations League contro la Bosnia, ma per la gara con l'Olanda Ciro Immobile si candida per partire dall'inizio. Nell'intervista rilasciata dentro la casa degli azzurri, l'attaccante della Lazio ha ripercorso il suo cammino con l'Italia: "Sono legato al mio gol alla Finlandia perché era da tanto che non segnavo con la Nazionale e quella rete mi ha liberato da un peso incredibile. È stato anche un gol importante quindi lo ricordo con più emozione. Il gol invece più importante del nostro cammino credo sia stato quello contro la Bosnia all’andata nella vittoria 2-1 in casa perché era una partita sofferta, l’ultima della stagione e ci ha dato una motivazione in più" ha detto.

Mancini: “Italia con poca brillantezza, ma è normale”

Italia, Castrovilli tendinite: lascia il ritiro della Nazionale