Bonucci: "Chiellini e Van Dijk tra i più forti, De Ligt ci mancherà"

AMSTERDAM (Olanda) - "Siamo stati dieci mesi lontani, ci siamo sentiti spesso e un paio di volte insieme anche con il ct per far capire che il gruppo è forte e desiderava vivere serate come quelle dell'altra sera. Questo dimostra quanto ognuno ci tenga a fare il proprio lavoro nella squadra. Quel trasporto, quell'entusiasmo che c'era, era per far capire che sono stati mesi difficili per tutti ma siamo pronti a ricominciare". Lo ha detto Leonardo Bonucci, difensore e capitano della Nazionale, parlando alla vigilia della partita contro l'Olanda in Nations League. "C'è stata un po' di emozione nella prima partita, era normale, ma domani sera ci aspetta un'altra grande gara. La Nations League è una competizione importante, ci permette di confrontarci contro grandi nazionali come l'Olanda domani sera. Il percorso è lungo, ci sono da recuperare i due punti persi con la Bosnia", ha aggiunto il difensore azzurro.

Bonucci su Chiellini, De Ligt, De Vrij e Van Dijk

Durante la conferenza stampa, Bonucci ha sottolineato la presenza di due colleghi di reparto di una certa importanza: "Io penso che siamo tutti fortunati a vedere scontrarsi due dei più forti difensori al mondo, Chiellini e Van Dijk. Tra i primi cinque sicuramente. Interpretano il ruolo in maniera perfetta. Giorgio si dimostra tra i più forti da 10 anni. Sulla tattica difensiva ci siamo evoluti, giochiamo uomo contro uomo. De Vrij e De Ligt? L'Olanda ha dimostrato di saper crescere grandi difensori. La fortuna di Matthijs è la possibilità di misurarsi a livello internazionale allenandosi ogni giorno con grandi giocatori alla Juventus. Ci mancherà, speriamo la spalla guarisca presto. De Vrij ha dimostrato grande continuità durante l'anno, con Conte ha fatto un salto di qualità".