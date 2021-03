Chiellini a Bonucci: "Orgoglioso di te per le 100 presenze nell'Italia"

TORINO - La partita Italia-Irlanda del Nord per Leonardo Bonucci è stata speciale. Il difensore bianconero ha infatti tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia azzurra. "L'emozione di indossarla 100 volte, l'entusiasmo come se fosse ogni volta la prima. Grazie", ha scritto su Instagram. Anche l'amico e compagno di reparto Giorgio Chiellini ha voluto sottolineare l'importante traguardo raggiunto da Bonucci: "Complimenti per le 100 presenze in azzurro. Orgoglioso di te". I due centrali bianconeri sono tra i magnifici otto che sono finiti in tripla cifra per numero di presenze nella storia della nazionale azzurra.