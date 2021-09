Juve, allarme Chiesa: lascia il ritiro dell'Italia, niente Lituania

In casa Juventus scatta l'allarme per le condizioni di Federico Chiesa. L'esterno bianconero ha lasciato il ritiro della nazionale e non sarà a disposizione di Roberto Mancini per la gara di stasera contro la Lituania. Chiesa tornerà a Torino e verrà sottoposto a nuovi controlli. La sua presenza nel big match di sabato contro il Napoli resta in dubbio.