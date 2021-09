Italia, i convocati per la Nations League: out Kean e Belotti

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha ufficializzato i 23 convocati per la fase finale della Nations League, in programma dal 6 al 10 ottobre. Nella lista figurano 22 dei 26 azzurri campioni d'Europa, a cui si aggiunge il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini. Esclusi Moise Kean e Andrea Belotti, quest'ultimo presente nel gruppo di Euro 2020, ma alle prese con un problema alla caviglia. Dei campioni mancano anche Spinazzola, Florenzi e Castrovilli, tutti infortunati. Fino all'inizio della prima partita contro la Spagna, in programma mercoledì sera a Milano, sarà possibile sostituire in lista un numero illimitato di giocatori in caso di infortunio o di riscontrata positività al Covid.