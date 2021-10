Diretta Italia-Spagna ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - A 400 giorni dall'inizio dei Mondiali in Qatar, l'Italia, campione d'Europa in carica, sfida la Spagna nella semifinale di Nations League. Un mini torneo che vede coinvolte anche Francia e Belgio e che mette in palio un altro trofeo. Azzurri e Furie Rosse scendono in campo alle 20.45 in uno stadio Meazza tutto esaurito. Le due formazioni si sono ritrovate una di fronte all'altra pochi mesi fa nella semifinale di Euro 2020. A vincere fu la selezione di Roberto Mancini ai rigori. Un successo che permise a Chiesa e compagni di approdare in finale e battere a Wembley i padroni di casa l'11 luglio, regalando alla nostra Nazionale un successo che nell'Europeo mancava da 53 anni, dal 1968. L'Italia è reduce da 37 risultati utili consecutivi e vuole allungare questa striscia. Non sarà un'operazione semplice, lo sa bene il Ct Mancini: "Noi vogliamo sempre vincere, poi sappiamo che dipenderà da noi. Luis Enrique ha detto che prima o poi perderemo? Ha ragione, prima o poi capiterà. A noi piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022, ma sappiamo che non sarà così semplice".