Italia-Spagna 1-2, Mancini battuto dopo 37 partite

MILANO - La magia dell'Italia campione d'Europa si ferma contro la Spagna di Luis Enrique , che supera 2-1 gli azzurri nella prima semifinale della Nations League al Meazza di Milano. La nazionale di Roberto Mancini torna a perdere dopo 37 gare di imbattibilità (record mondiale) e non riesce a bissare il risultato della semifinale di Euro 2020, quando si impose sulle Furie Rosse ai calci di rigore dopo un match combattutissimo. Il killer è dell'Italia è il 21enne Ferran Torres , autore di una doppietta e bomber emergente della Spagna in questo 2021. Bonucci, espulso a fine primo tempo, compromette il match dei nostri e celebra nel peggiore dei modi le sue 112 presenze in nazionale, come il mito Dino Zoff.

Italia-Spagna, la cronaca

All'ingresso in campo Mancini lascia fuori capitan Chiellini, schierando Bastoni al fianco di Bonucci, che indossa la fascia. Nel tridente offensivo ci sono Chiesa e Insigne, in appoggio di Bernardeschi al centro. Nella Spagna c’è il 17enne Gavi sulla linea mediana, accanto al capitano Busquets: il centrocampista del Barcellona, nato il 5 agosto 2004, diventa il più giovane esordiente nella storia della nazionale iberica. Marcos Alonso, di nuovo in campo con la Spagna dopo tre anni, è preferito a Reguilon come terzino sinistro mentre davanti ci sono Sarabia, Ferran Torres e Oyarzabal. I ritmi sono altissimi sin dall’inizio: la Spagna preme e l’Italia risponde con veloci ripartenze. Al 5’ un destro insidioso di Chiesa è parato da Unai Simon in tuffo. Due minuti più tardi una conclusione di Bastoni è troppo debole per impensierire il portiere spagnolo. La Roja sblocca il match al 17’, penetrando da sinistra, dove la squadra di Luis Enrique sembra avere sempre strada libera: Oyarzabal crossa al centro e Ferran Torres infila in rete con un tocco al volo in corsa. Un paio di minuti più tardi Donnarumma, fischiato dal pubblico di fede milanista, rischia la papera colossale: Marcos Alonso va alla conclusione e il portierone azzurro si fa sfuggire il pallone, che tocca il palo e viene spazzato in angolo da Bonucci, tempestivo nell’anticipare un avversario sulla linea di porta. Mancini cambia spartito spostando al centro Insigne e a destra Bernardeschi: l’Italia soffre, ma è viva. Al 34’ un sinistro di Bernardeschi si stampa sul palo e un minuto più tardi Insigne, tutto solo, spara incredibilmente fuori. Tre minuti prima dell’intervallo la nostra nazionale resta in dieci uomini: Bonucci, già ammonito per proteste, rimedia il secondo giallo dall'arbitro russo Karasev per un gomito alto su Busquets. La Spagna ne approfitta e raddoppia all’ultimo secondo del recupero, ancora con Ferran Torres, che stavolta colpisce di testa, nuovamente su assist di Oyarzabal.