Italia-Argentina: la super finale si giocherà il 1° giugno a Londra

Le parole di Ceferin

La soddisfazione di Aleksander Ceferin, presidente Uefa: "Siamo lieti di sviluppare il nostro eccellente rapporto con Conmebol e il nostro forte desiderio di agire insieme per lo sviluppo del calcio e i suoi benefici per la società è ulteriormente riflesso da questo nuovo memorandum d'intesa - aggiunge - C'è una lunga tradizione di collaborazione tra Uefa e Conmebol, come testimoniato negli anni con competizioni come il Trofeo 'Artemio Franchi' e la Coppa Intercontinentale, ed è con grande orgoglio che rilanciamo un trofeo così prestigioso per la gioia degli amanti del calcio in tutto il mondo. Non vediamo l'ora di esplorare insieme nuove opportunità e attendiamo con impazienza la Finalissima a Londra nel giugno 2022".

Le parole di Dominguez



Anche Alejandro Dominguez, presidente Conmebol, ha espresso la sua felicità per questa nuova iniziativa: "Siamo immensamente soddisfatti dei frutti che stiamo raccogliendo insieme alla UEFA, grazie a un ottimo rapporto tra le nostre istituzioni. Firmando questo rinnovo e l'ampliamento del nostro memorandum d'intesa. Stiamo gettando le basi affinché questa collaborazione fluente cresca e si sviluppi ulteriormente. Alla finale tra Argentina e Italia del 1° giugno 2022 a Londra, si aggiungeranno altri eventi sportivi di altissimo livello, come si addice alla tradizione del calcio sudamericano ed europeo - aggiunge - L'apertura del nostro ufficio congiunto ci consentirà di affrontare nuovi progetti con agilità e vigore a beneficio di milioni di fan nei nostri continenti e nel resto del mondo".