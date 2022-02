Ranking Fifa, l'Italia resta 6ª. L'Argentina supera l'Inghilterra al 4° posto

NYON (Svizzera) - Gli azzurri di Mancini si confermano al sesto posto nel ranking Fifa, ovvero la classifica mondiale per Nazionali di calcio. Intanto, dopo aver vinto il primo titolo della sua storia in Coppa d'Africa, il Senegal ha proseguito la sua ascesa. Ora i "Leoni" sono saliti al 18° posto. Per quel che concerne la top ten, i risultati delle qualificazioni per i Mondiali hanno generato un avvicendamento: l'Argentina, che ora è quarta (+ 1), ha sfruttato la finestra internazionale per superare l'Inghilterra, che scivola quinta. Il Belgio rimane al primo posto, seguito dal Brasile (secondo) e dalla Francia (terza). Tutto invariato alle spalle dell'Italia: seguono, infatti, dalla sesta alla decima posizione, nell'ordine, Spagna, Portogallo, Danimarca e Olanda.