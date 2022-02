Zoff compie 80 anni, Gravina: "A lui premio Bearzot alla carriera"

ROMA - Premio "Enzo Bearzot" alla carriera per Dino Zoff. A proporlo, in prossimità dell'80esimo compleanno dell'ex portiere e ct dell'Italia, è stato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante un'intervista fatta in compagnia proprio di Dino Zoff e rilasciata a "L'Italia con voi", in onda domani su Rai Italia e online su Rai Play. Parlando del riconoscimento annuale che l'Us Acli - in concomitanza con la Figc - assegna al miglior allenatore della stagione, il capo del calcio italiano ha proposto un premio speciale alla carriera per il capitano della Nazionale campione del mondo nel 1982, quella allenata proprio da Bearzot. "Bearzot è un personaggio che noi tutti portiamo nel cuore con grande entusiasmo e grande orgoglio d'appartenenza ai colori azzurri. C'è molta similitudine tra questi due uomini di grande valore e credo sia giusto riconoscere un premio speciale a Dino Zoff, che è stato un importante giocatore della nostra nazionale e un importante dirigente e allenatore e lo merita. Ne parlerà e lo proporrà alla giuria", ha raccontato Gravina.