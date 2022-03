Italia-Macedonia del Nord, via alla vendita dei biglietti

ROMA - Da oggi, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, è possibile acquistare i biglietti per Italia-Macedonia del Nord. Il match, valido per i play off di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022, è in programma giovedì 24 marzo (ore 20.45) allo stadio 'Renzo Barbera' di Palermo. La vendita libera scatterà alle ore 12 di venerdì 4 marzo. Il cammino verso il Qatar ripartirà dal capoluogo siciliano, dove la Nazionale scenderà in campo per la 16ma volta (bilancio di 13 successi, un pareggio e una sconfitta) con l'obiettivo di battere la selezione macedone per accedere alla sfida decisiva che, martedì 29 marzo, la opporrebbe alla vincente di Portogallo-Turchia.