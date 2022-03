Italia Under 19, tre giocatori della Juve tra i convocati di Nunziata

Gli azzurrini a Helsinki per la seconda fase della qualificazione del campionato Europeo Under 19. Squadra e staff hanno appuntamento domenica sera al Villaggio Azzurro di Novarello e la partenza per la capitale finlandese è in programma la mattinata di lunedì dall’aeroporto di Malpensa. Per questo importante appuntamento, il ct Carmine Nunziata ha convocato 20 giocatori, tutti ragazzi nati nel 2003 salvo Giacomo Faticanti (Roma), l’unico sotto età, classe 2004. L’Italia è stata inserita nel Gruppo 5 insieme a Germania, Belgio e i padroni di casa della Finlandia e si presenta a questo élite round dopo aver superato il primo turno lo scorso ottobre in Slovenia con un percorso netto: tre vittorie su tre contro Lituania (2-0), Islanda (3-0) e Slovenia (3-1). Il calendario di questa seconda fase prevede le tre partite, tutte ad Helsinki, mercoledì 23 marzo alle 10.30 (ora italiana) contro la Germania; sabato 26 marzo alle 16.30 contro i padroni di casa della Finlandia; martedì 29 marzo alle 16.30 contro il Belgio. Solo la prima classificata nel girone staccherà il pass per la Slovacchia, sede delle finali europee dal 18 giugno al primo luglio. La fase finale della rassegna continentale qualificherà le prime 5 alla FIFA U20 World Cup del prossimo anno in Indonesia.