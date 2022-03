Italia, la carica di Mancini: "Vogliamo andare al Mondiale e vincerlo"

COVERCIANO - ''Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale e per riuscirci dobbiamo ottenere il successo in queste due gare''. Il ct azzurro Roberto Mancini suona la carica. Giovedì a Palermo l'Italia affronterà la Macedonia del Nord in semifinale. In caso di successo, ci sarà la sfida decisiva con la vincente tra Portogallo e Turchia . "In momenti del genere non servono i discorsi - ha aggiunto - ma solo restare concentrati e prepararci nel migliore dei modi. Palermo è una piazza calda, ci ho giocato con la Nazionale e lo ricordo bene. I tifosi faranno sentire il loro supporto. I ragazzi devono essere solo concentrati su quella che sarà la gara".

Mancini: "Joao Pedro e non Balotelli? Ricopre più ruoli"

Sulle convocazioni: "Ho cercato di portare quelli che potevano essere più utili sapendo che abbiamo un mezzo allenamento domani pomeriggio e un allenamento domenica prossima. La base è quella dei giocatori venuti all'Europeo tranne qualcuno, come Bernardeschi, che non era in condizione. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prima partita, poi avremo 4 giorni per preparare la seconda". Tra Balotelli e Joao Pedro, Mancini ha scelto l'attaccante del Cagliari: "Non ci sono grosse motivazioni, lasciare un giocatore a casa dispiace sempre. Ma la valutazione è stata che Joao Pedro può fare anche la seconda punta o l'esterno''.

Mancini: "Abbiamo basi solide"

Mancini cerca di tenere il morale alto. "Siamo positivi sapendo che possiamo attaccarci a basi solide - aggiunge - Pensiamo che potrà andare tutto bene, pur sapendo che non saranno partite semplici. L'Italia deve riprendere a giocare come ha sempre fatto sapendo che tutto quello che è stato ottenuto non è stato ottenuto per caso. Lo sport italiano dà da sempre grandi soddisfazioni. Noi la scorsa estate abbiamo dato il là a grandi successi. Ora dobbiamo passare questa settimana di passione".

Mancini: "Penso solo al piano A"

Il tecnico azzurro non vuole sentir parlare di uno scenario diverso rispetto alla qualificazione al Mondiale. "Allo scenario B ci pensano i media, io penso solo a quello A, siamo fiduciosi e positivi. Sappiamo le difficoltà che ci aspettano, probabilmente non dovevamo neppure esserci, purtroppo però il calcio regala sempre delle sorprese e non dà mai nulla per scontato - ha proseguito Mancini - Ma ho fiducia perché ho bravi giocatori e bravi professionisti che hanno saputo costruire dal niente la vittoria all'Europeo formando una squadra straordinaria che ha meritato ampiamente. La fiducia deve ripartire da questo, bisogna ripartire da luglio''.