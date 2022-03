Playoff Mondiali, Italia-Macedonia: arbitra il francese Turpin

Italia-Macedonia, semifinale Playoff valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022 in programma giovedì 24 marzo allo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà arbitrata dal francese Clement Turpin. Con lui anche i connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore come guardalinee, il quarto ufficiale di gara Benoit Bastien, e al Var Jerome Brisard e Delajod Willy. Il fischietto francese ha diretto Porto-Milan nella fase a gironi di Champions League e Spartak Mosca-Napoli in Europa League, mentre il suo nome è ricordato positivamente dai tifosi romanisti per essere stato il fischietto dello storico Roma-Barcellona 3-0.