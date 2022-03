Verratti: "Donnarumma tra i migliori al mondo, l'Italia deve andare al Mondiale"

COVERCIANO - Si avvicina per l'Italia la semifinale dei playoff per i Mondiali 2022 contro la Macedonia del Nord. A Palermo tutto esaurito per gli azzurri campioni d'Europa che dovranno compiere i prossimi due passi per poter volare in Qatar. In conferenza stampa è intervenuto Marco Verratti, il centrocampista azzurro era presente nella notte di San Siro dove il pareggio con la Svezia sancì l'addio ai Mondiali di Russia del 2018. Per il gioiello del Psg sono tante le differenze oggi: "Penso che i momenti difficili della vita rimangano sempre, dalle sconfitte rimane qualcosa, sappiamo che dobbiamo dare di più affinchè non accada più. Sappiamo che tutto dipende da noi, pensiamo a fare una grande partita. Le grandi sconfitte come le grandi vittorie rimangono sempre nel nostro cuore. Rispetto alla gara contro la Svezia c'è un clima diverso, vorremmo giocare già adesso per dimostrare che ci siamo".

Verratti: "Donnarumma tra i migliori al mondo" "Donnarumma? Gigio è grande di personalità, ha già passato momenti difficili. Questo è un altro, è il primo ad essere dispiaciuto ma il giorno dopo Madrid era già carico". Il centrocampista della Nazionale, ha poi difeso il numero 1 azzurro e suo compagno di squadra, aggiungendo: "Sa l'importanza che ha per questa squadra, ricordiamoci cosa ha fatto per noi questa estate. Abbiamo fiducia in lui, è uno dei portieri più forti del mondo". "Ci aspettano due partite importantissime ma bisogna essere fiduciosi, pensare al campo, non a quello che ci aspetta, con entusiasmo, allegria, aiutandoci l'uno con l'altro per vincere entrambe le gare", ha proseguito Verratti dal ritiro di Coverciano dove la Nazionale sta preparando il delicato appuntamento: "La prima delle due gare sarà la più difficile. Così come all'Europeo serviranno entusiasmo e allegria per arrivare lontano. Siamo qui, siamo pronti, ci alleniamo alla grande perchè sappiamo che ci aspetta una grande partita. All'Europeo abbiamo sempre dimostrato che tutti siamo importanti. In queste partite non è importante chi gioca, chi fa gol o chi fa un assist. E' importante il gruppo. Le scelte spetteranno al mister che ha dimostrato già le sue capacità".