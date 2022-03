Italia al lavoro per gli spareggi: partitelle a ranghi misti e atletica

COVERCIANO - Continua la preparazione dell'Italia di Roberto Mancini per la sfida in programma giovedì a Palermo contro la Macedonia del Nord, valevole per gli spareggi play-off per i Mondiali di Qatar 2022. L'allenamento di oggi dell'Italia è stato caratterizzato da un riscaldamento atletico fra campo e palestra e poi da una serie di partitelle a ranghi misti a campo ridotto. I giocatori convocati da Mancini hanno effettuato una sorta di triangolare con alcune prove tecnico-tattiche e con una sequenza di calci di rigore al termine di ogni gara, a prescindere dal risultato finale. Il programma di domani prevede il trasferimento da Firenze a Palermo alle 10:30 mentre alle 17:30 è in programma la conferenza stampa di vigilia con protagonisti Mancini ed un giocatore. Infine, alle 18 ci sarà la seduta di rifinitura all'interno dello stadio 'Barbera'.