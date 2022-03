Italia-Macedonia, Mancini: "Il gruppo dell'Europeo saprà cosa fare"

PALERMO - "Non abbiamo avuto tanto tempo, i ragazzi arrivano e devono recuperare dalle fatiche, dai viaggi. Abbiamo provato qualcosa nella mezza giornata di ieri e proprio per questo motivo abbiamo confermato i ragazzi dell'Europeo. Si conoscono bene e sanno ciò che dobbiamo fare ". Alla vigilia di Italia-Macedonia del Nord, in programma domani sera allo stadio Barbera di Palermo e valida per la semifinale dei play-off di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, il tecnico della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa . In caso di successo, gli azzurri si giocheranno - in trasferta - il pass per il Qatar con la vincente di Portogallo-Turchia.

Italia-Macedonia del Nord, la conferenza stampa di Giorgio Chiellini

Mancini: "L'Italia sa giocare bene a calcio"

"In rosa nove calciatori che hanno vissuto il fallimento del 2017? Non lo so se può essere un vantaggio o meno, questo fa parte della vita di uno sportivo. Ci sono momenti entusiasmanti e altri di delusioni, magari si potesse solo vincere... Come ha detto Chiellini, basta essere concentrati su ciò che dobbiamo fare: l'Italia sa giocare bene a calcio e noi dobbiamo pensare al campo, non ad altre cose. Favorita dei play-off? Si parte tutti uguali, tutte le gare partono dallo 0-0 e in 90 minuti può accadere qualsiasi cosa. Le partite vanno giocate tutte, anche quelle che sembrano scontate. Non credo ci siano favoriti. Com'è andato il tour sportivo? Gastronomico bene... Il resto era solo per vederli un po', da novembre ci eravamo visti - e non con tutti - solo due giorni a gennaio. Era importante rivedersi per chiacchierare un po', è stato un giro positivo".

Mancini: "Jorginho ha ritrovato precisione dal dischetto"

"Jorginho rigorista? Dopo i 2 della Svizzera ne ha segnati sette di seguito, ha ritrovato la precisione... Non sarà un problema, se ci sarà un rigore lo tireremo. Palermo ci ha sempre supportato e lo farà anche questa volta, con lo stadio tutto esaurito. Due anni fa siamo stati a Palermo e il pubblico si fa sentire, il fatto che domani si tornerà al 100% sarà una cosa positiva in più rispetto agli ultimi due anni. A Palermo il supporto alla squadra c'è sempre stato, speriamo dopo la gara di domani di essere tutti felici e contenti".

Mancini presenta Italia-Macedonia del Nord

"Non credo la gara di domani sarà da risolvere il prima possibile, partiamo dallo 0-0, non c'è un risultato da ribaltare. Loro si difendono bene e hanno qualità tecniche, hanno vinto in Germania. Dobbiamo rimanere tranquilli e fare la nostra partita. Qualcosa abbiamo provato, vedremo durante la partita ciò che potremo fare. La pazienza bisogna averla, loro difendono bene e non ci daranno molti spazi. Non è cambiata la Nazionale, abbiamo sempre provato a fare il nostro gioco. Quando prepari un Europeo o un Mondiale hai tempo, quando giochi partite durante la stagione hai meno tempo. Però la squadra non è cambiata molto".