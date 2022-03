La mamma di Mancini svela il pronostico di Italia-Macedonia

ROMA - "Vinciamo due a zero". L'ottimismo in casa Mancini si trasmette ed è contagioso, anche la mamma del ct crede nel successo degli Azzurri questa sera contro la Macedonia nella sfida da dentro o fuori che vale il Mondiale. Il 'Mancio' in conferenza stampa ha sottolineato quanta fiducia c'è nella squadra per il superamento del playoff, la stessa speranza che nutre anche Marianna Puolo, madre di Roberto, intervenuta a Rai Radio1 alla trasmissione "Un Giorno da Pecora".