Italia, Bonucci scalpita: "Sono sulla via del recupero"

PALERMO - "Sono sulla via del recupero e spero di poter essere a disposizione per l'eventuale match di martedì". A parlare a circa un'ora dal fischio di inizio di Italia-Macedonia del Nord è Leonardo Bonucci, veterano azzurro costretto a guardare da fuori il match di Palermo, primo ostacolo da superare per qualificarsi ai Mondiali del 2022. Il difensore della Juve scalpita, sperando che i compagni stasera vincano al Barbera e gli diano la possibilità di esserci nella sfida decisiva: "Sono tutti in grande forma e stasera lo faranno vedere. Sarà una grande Italia e porteremo a casa un risultato importante". Poi qualche dettaglio sulle indicazioni date dal ct Mancini alla squadra: "Ci ha detto che serviranno entusiasmo ma anche pazienza, per non forzare le giocate e concedere così loro il contropiede. Dovremo avere freddezza nell'ultimo passaggio e cattiveria sotto porta, siamo i campioni d'Europa ma vogliamo arrivare in Qatar e a dicembre - conclude Bonucci - mettere qualcos'altro dopo la parola 'campioni'".