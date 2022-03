Italia, Chiellini: "Siamo distrutti, spero che Mancini rimanga"

PALERMO - L'amarezza è grande per Giorgio Chiellini , che per primo si presenta davanti ai microfoni, per commentare l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale ad opera della Macedonia, che si è imposta per 1-0 a Palermo: "E' difficile da spiegare - le parole di Chiellini a RaiSport - c'è grande delusione. Anche oggi abbiamo fatto una grande partita, dove c'è mancato segnare. Non siamo stati presuntuosi . Sicuramente ci è mancato qualcosa. Abbiamo fatto degli errori da settembre fino a oggi e li abbiamo pagati. Sono orgoglioso di questa squadra, è ovvio che siamo delusi e distrutti. Dobbiamo ripartire. E' difficile da commentare a caldo".

Chiellini: "Resterà un grande vuoto"

Chiellini continua nella sua analisi: "Resterà un grande vuoto e spero che questo vuoto possa dare quell'energia per ripartire. Mi auguro che il mister rimanga, perché è imprescindibile per questa nazionale. Dobbiamo ripartire per tornare a vincere e tornare in vetta agli Europei e fra quattro anni andare al Mondiale. Ci è mancato lo spunto. Arrivavamo lì anche bene. Non ho niente da imputare a questo gruppo". Il difensore della Juve non si sbilanca sul fatto che quella di stasera sia la sua ultima partita con l'Italia: "Penso che si debba giocare anche la prossima. Non è il momento di parlarne ora".