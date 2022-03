Italia, Gravina: "C'è da lavorare sul nostro calcio"

PALERMO - "Questa è la legge del calcio. Quando si fa parte del mondo dello sport, bisogna accettare anche questi verdetti". Sono le parole di Gabriele Gravina , presidente della FIGC, sulla clamorosa eliminazione dalla corsa ai Mondiali . "Mi dispiace, sono veramente amareggiato per tutti i nostri tifosi. Rimane la gioia grandissima di quest'estate, ma anche la grandissima amarezza per questa sconfitta. Non ce l'aspettavamo. Questi ragazzi sono stati splendidi e continueranno a esserlo. Hanno regalato al nostro Paese un sogno straordinario appena pochi mesi fa. Non dobbiamo però vivere di rendita".

Incubo azzurro: l'Italia è fuori dai Mondiali!

"Bisogna lavorare sul calcio italiano"

Gravina ha poi aggiunto: "La sconfitta di questa sera ci fa capire che nel nostro calcio c'è qualcosa da fare. Non mi riferisco solamente a indici e parametri vari... Dobbiamo capire meglio cosa fare, per esempio, per risolvere il problema dei nostri giovani che non giocano. Solo il 30% di giocatori italiani gioca in Primavera. Dobbiamo analizzare il problema ed andare avanti". Sul mancato rinvio dell'ultimo turno di Serie A, richiesto proprio dal presidente della FIGC: "Dispiace che i ragazzi si siano visti solo un giorno per preparare la gara. Questo non aiuta, ma non voglio fare polemiche". Infine sulla permanenza di Mancini sulla panchina dell'Italia: "Mi auguro che Mancini continui con noi. Ha un impegno a livello di progetto, mi auguro che smaltisca le scorie di questa eliminazione come tutti gli altri italiani e che resti alla guida della Nazionale per continuare il nostro lavoro. Io ho ancora tante energie".