Caro Mancini, non te ne andare

È atroce la beffa patita dagli azzurri, per la seconda volta consecutiva eliminati nella corsa alla fase finale di un Mondiale. L’Italia ha dominato in lungo e in largo la Macedonia, ma non è riuscita a segnare quel gol che l’avrebbe sbloccata. Le sono mancate la cattiveria e la precisione necessarie e, quando sbagli troppo, vieni castigato nel modo più assurdo. Due tiri in porta e un gol: così la Macedonia è andata in paradiso, mandando l’Italia all’inferno. Il calcio sa essere tremendo ed è capace di castigare in modo tanto beffardo anche i campioni d’Europa. Trajkovski ha gelato Palermo e milioni di tifosi con quella rete segnata al 92’. La delusione è tremenda per tutto ciò di grandioso che, prima di arrivare a questo spareggio, l’Italia era riuscita a realizzare.