Italia, è la terza volta senza Mondiale

Il ricordo della disfatta degli spareggi per accedere ai Mondiali del 2018 è ancora nitido tra gli appassionati di calcio italiani. Le due notti di grande sofferenza andarono in scena qualche mese prima del mondiale, nel 2017. L’andata dello spareggio contro la Svezia si gioca a Solna e l’incubo prende forma. Nell’Italia del ct Ventura ci sono Buffon in porta, Bonucci, Barzagli e Chiellini in difesa, a centrocampo Candreva, Parolo, Verratti, De Rossi e Darmian. Davanti Belotti e Immobile. Gente tosta, insomma. La Friends Arena non è nostra amica, gli scandinavi segnano il classico gol che sa già di beffa: rimessa laterale lunga gettata in area, rimpallo, tiro da fuori, deviazione e palla nel sacco. Nel ritorno al Meazza altra serata nerissima, era il 13 novembre. Finisce 0-0 e siamo fuori. Soltanto una volta la Nazionale non era riuscita ad andare al Mondiale, nel 1958. Ieri sera è successo di nuovo...