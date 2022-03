Casini: "I club hanno sempre risposto positivamente alla chiamata della Nazionale"

TORINO - "Le società di Serie A e i loro giocatori hanno sempre risposto positivamente alla chiamata della Nazionale e sempre lo faranno, anche perché si tratta dell'impegno sportivo che unisce il Paese e ci dovrebbe sempre far superare ogni appartenenza e ogni divisione. La Nazionale è di tutti". Così parla Lorenzo Casini il giorno dopo l'amara sconfitta incassata dall'Italia a Palermo contro la Macedonia del Nord (che lascia gli azzurri fuori dal Mondiale per la seconda volta di fila) rispondendo indirettamente alle dichiarazioni del presidente federale Gabriele Gravina, che nel postpartita si era lamentato per il mancato rinvio dell'ultimo turno di Serie A richiesto proprio dalla Figc.